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"Так проходит мирская слава": Гаспарян напомнил о "популярности" Навального в его день рождения

Общество
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«Так проходит мирская слава»: Гаспарян напомнил о «популярности» Навального в его день рождения
instagram.com / @asgasparyan

Осужденный блогер Алексей Навальный празднует сегодня, 4 июня, день рождения. Политолог и публицист Армен Гаспарян поздравил заключенного. 

Несмотря на очевидные разногласия в политических взглядах и убеждениях, в беседе с ФАН общественный деятель пожелал 45-летнему основателю ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) крепкого здоровья.

Кроме того, Гаспарян рекомендовал Навальному "осмыслить", что его "хомячья паства" почти три месяца о нем не вспоминает. Об этом свидетельствует отсутствие упоминаний о блогере в информационном пространстве.

"Так проходит мирская слава. Его предупреждали, что последнее, на что нужно ориентироваться, это посты и лайки в интернете, но он этого не понимал", — подчеркнул политолог.

Симоновский райсуд Москвы заменил условный срок Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, ему предстоит провести в тюрьме два года и шесть месяцев.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России

#день рождения #армен гаспарян #алексай навальный
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