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Чернышенко заявил, что дистанционное образование не заменит живой формат

Общество
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Чернышенко заявил, что дистанционное образование не заменит живой формат
pixabay.com / Swati Yadav

Никакое дистанционное образование не заменит живой формат и общение между учеником и учителем.

Таким мнением поделился зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Учитель лучше знает персональные способности ученика и развивает именно те его способности, при этом сохраняя высокий уровень подготовленности по всем наукам, а не зацикливаясь на подготовке будущего программиста, например", — высказался Чернышенко.

Как считает заместитель председателя правительства, сейчас в России наблюдается взрывной рост цифровизации, поэтому можно наблюдать огромный рост дефицита специалистов в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.

"Из-за этого происходят большие изменения в зарплатах", — указал он.

Чернышенко предрек, что в ближайшие 10 лет в стране самыми востребованными окажутся именно эти специальности.

#образование #пмэф #чернышенко
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