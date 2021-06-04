Федерация тенниса Франции не стала комментировать задержание Сизиковой

instagram.com / @yana_sizikova

Представитель Федерации тенниса Франции не намерена обсуждать с журналистами сложившуюся ситуацию с задержанием российской спортсменки Яны Сизиковой.

Яну Сизикову задержали по подозрению в намеренном поражении на турнире Roland Garros. Посольство России в Париже подтвердило информацию о задержании знаменитости и находится в контакте с французскими властями.

Французская федерация отказалась комментировать задержание спортсменки, пока представители правоохранительных органов проводят официальное расследование неприятного инцидента.