Федерация тенниса Франции не стала комментировать задержание Сизиковой

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Представитель Федерации тенниса Франции не намерена обсуждать с журналистами сложившуюся ситуацию с задержанием российской спортсменки Яны Сизиковой.
Яну Сизикову задержали по подозрению в намеренном поражении на турнире Roland Garros. Посольство России в Париже подтвердило информацию о задержании знаменитости и находится в контакте с французскими властями.
Французская федерация отказалась комментировать задержание спортсменки, пока представители правоохранительных органов проводят официальное расследование неприятного инцидента.