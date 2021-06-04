Лжемать из Тамбовской области поплатилась за попытку обмануть Пенсионный фонд

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Жительница Мичуринска оформила пособие на несуществующего ребенка, сообщило издание «Тамбовский репортер» со ссылкой на УМВД по Тамбовской области.

Полагающееся при рождении ребенка пособие 42-летняя гражданка попыталась оформить с помощью поддельного свидетельства о рождении. В Пенсионном фонде обман заметили не сразу.

Лжемать получила более 100 тыс рублей выплат. Сгубила женщину жадность. Она попыталась оформить еще и материнский капитал. Сотрудники ПФР решили проверить предоставленное свидетельство о рождении через ЗАГС. Оказалось, что учреждение не выдавало документа, а такого ребенка и вовсе не существует.

«Позже она решила оформить сертификат на материнский капитал. При проверке предоставленных документов, пенсионный фонд отправил запрос в ЗАГС, который якобы выдал данное свидетельство о рождении ребенка. Ответ пришел отрицательный — такого свидетельства ЗАГС не выдавал, и такого ребенка даже не существует», — цитирует издание комментарий регионального управления УМВД.

По факту произошедшего ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество при получении выплат».