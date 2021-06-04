Петербург заключил соглашение с «Мегалайн» на полях ПМЭФ

Невские Новости / Наталия Казакова

Строительная компания «Мегалайн» и правительство Санкт-Петербурга на площадке ПМЭФ подписали договор о реализации двух инвестиционных проектов на 236 млрд рублей, сообщает корреспондент «Политики Сегодня». Благодаря соглашению в Северной столице появится экспериментальная зона возле железнодорожной платформы «Горская» и транспортно-пересадочный узел (ТПУ).

Договор закрепляет взаимное плодотворное сотрудничество сторон в области развития социальной, рекреационной и транспортной инфраструктур. Концепцию планируют осуществить в рамках городской программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», подразумевающей строительство 61-го хаба.

Первый проект предусматривает масштабную реновацию территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская» у Финского залива. Концепция изменений предполагает, что на месте промзоны появятся Парк инноваций, Морской кластер, Музей дамбы с обзорной площадкой, благоустроенная портовая набережная и многофункциональный сектор для бизнеса. Идея реновации предполагает сделать территорию одновременно деловым и туристическим центром. Разработчиком концепции стало архитектурное бюро MLA+.

megalinestroy.ru / Мегалайн

Вторым проектом станет строительство первого в Санкт-Петербурге транспортно-пересадочного узла (ТПУ), который будет выполнять несколько функций — деловую, общественную, гостиничную и, собственно, транспортную. При разработке концепции создатели ориентировались на успешный опыт реализации аналогичных хабов в Москве.

Генеральный директор «Мегалайн» Геннадий Корупятник в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» рассказал, что идея улучшенной «Горской» предполагает создание инфраструктуры — производственные и складские объекты — для малого и среднего бизнеса.

«Помещения смогут арендовать самые разные компании: как простые сборочные предприятия, так и высокотехнологичные производства, дизайнерские студии, образовательные учреждения, — в общем, практически любые», — уточнил Корупятник.

Для горожан проект обеспечит комфортные пересадки между разными типами общественного транспорта.