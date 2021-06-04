Песков объяснил главную цель пленарного заседания ПМЭФ

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что главной целью планерного заседания на экономическом форуме станет преодоление последствий пандемии COVID-19.

Дмитрий Песков сообщил в беседе с журналистами, что основной темой обсуждения пленарного заседания Петербургского международного экономического форума станет преодоление последствий пандемии коронавируса. Он отметил, что несмотря на сложный год, уровень активности инвесторов остается приемлемым.

Представитель Кремля заявил, что президент РФ Владимир Путин проведет еще и традиционную встречу с большим бизнесом. Он подчеркнул, что предприниматели поделятся с российским лидером тем, что им кажется удобным в России.