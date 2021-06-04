Выделенная трамвайная линия может появиться в аэропорту Пулково в Петербурге

Невские Новости / Светлана Дремина

Строительство трамвайной линии может значительно улучшить транспортную доступность аэропорта Пулково в Петербурге.

Проект скоростного трамвая по маршруту Купчино — Шушары — Славянка реализует компания ООО "БалтНедвижСервис" и правительство города. В ближайшее время будет представлено новое предложение, рассказали сотрудники "БалтНедвижСервис" в беседе с "Сенсаций.Нет".

"Дело в том, что проектируемая лини пройдет в 5 километрах от аэропорта Пулково и здесь напрашивается ответвление в аэропорт", — отметил представитель "БалтНедвижСервис".

Предполагается построить два ТПУ с перехватывающими парковками, а также три путепровода. Подобный проект реализован в Париже — он соединяет центр города с аэропортом "Орли".