Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, чем примечательно проведение Евро в Петербурге

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Ожидания от грядущего Евро-2020, матчи которого будут проходить в том числе в Санкт-Петербурге, можно условно поделить на две составляющие, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Первое, что приходит на ум при упоминании Евро — это ожидание праздника для болельщиков, спортсменов, тренеров, организаторов. Как отметил Матыцин, Петербург для проведения Евро выбрали неслучайно.

"Санкт-Петербург — очень гостеприимный город, с громадным опытом, культурными ценностями, пониманием спорта", — подчеркнул он.

Второй составляющей глава спортивного ведомства назвал непосредственно ожидания результатов выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу, которую будут поддерживать болельщики не только на стадионах и в фанатских зонах Северной столицы, но и во многих других городах России.

Матыцин отвечая на вопросы журналистов в рамках Петербургского международного экономического форума, уточнил, что многие россияне ждут этого праздника и наверняка выразят поддержку своей команде, чтобы она стала триумфатором Евро-2020, передает "Слово и Дело".