Песков анонсировал участие Путина в Восточном экономическом форуме

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Президент России Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На данный момент ведется подготовка к мероприятию, подчеркнул представитель Кремля. Он выступил перед журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Песков ответил на вопрос прессы об участии Путина в ВЭФ. Присутствие президента на форуме предполагается, однако сейчас время богато на непредсказуемые и неожиданные ситуации, добавил пресс-секретарь.