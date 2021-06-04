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Песков анонсировал участие Путина в Восточном экономическом форуме

Политика
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Песков анонсировал участие Путина в Восточном экономическом форуме
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Президент России Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На данный момент ведется подготовка к мероприятию, подчеркнул представитель Кремля. Он выступил перед журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Песков ответил на вопрос прессы об участии Путина в ВЭФ. Присутствие президента на форуме предполагается, однако сейчас время богато на непредсказуемые и неожиданные ситуации, добавил пресс-секретарь.

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