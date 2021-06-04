Анна Попова назвала главный принцип «санитарного щита» России

kremlin.ru / Администрация президента России

Россия будет защищаться от вирусов из других стран с помощью «санитарного щита». Об этом в ходе сессии «Пандемии будущего. Стратегии готовности» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

«Это проблема [пандемия коронавируса], которую не предполагал и не просчитал никто в целом мире. Мы говорили: "вирус распространяется со скоростью полета авиалайнера". Но жизнь показала, что эта скорость так велика, что ни одна страна мира не осталась свободной [от COVID-19]. Мы все это закладываем в наш "санитарный щит", и у нас все получается, потому что мы работаем одной командой. Все силы аккумулированы, все силы сгруппированы», — подчеркнула спикер.

На уточняющий вопрос модератора сессии, журналиста и ведущего Дмитрия Киселева, Попова ответила, что «санитарный щит» можно сравнить с ядерным щитом, который уже есть в распоряжении ВС РФ.

«Один из принципов "санитарного щита", который создается в России, это "эпидемия без локдауна". Мы должны обеспечить полноценное функционирование страны и экономики, не давая распространяться инфекции. Это очень сложная задача, но мы ее поставили во главу угла», — подытожила главный санитарный врач.

ИА «Политика Сегодня» /

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