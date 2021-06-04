AstraZeneca не намерена регистрировать свою вакцину для российского рынка

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AstraZeneca не будет проходить регистрацию вакцины от коронавируса для применения на российском рынке. Об этом сообщил глава компании "Р-Фарм" Алексей Репик.

Вакцина от COVID-19 AstraZeneca не будет применяться в России. На данный момент регистрация препарата на территории Российской Федерации не планируется.

Ранее сообщалось, что у главы грузинского минздрава Екатерины Тикарадзе выявили коронавирус. Заражение произошло, несмотря на вакцинацию препаратом AstraZeneca за пару месяцев до этого. Министр находится в хорошем самочувствии и продолжает работу в удаленном формате.