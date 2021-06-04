Лукашенко назвал причину недружественной политики Запада в отношении Белоруссии

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему Запад начал активное давление на республику.

По его словам, страны Запада пытаются дотянуться до России. Однако "перепрыгнуть" через Белоруссию они не могут.

"Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей. Поэтому и идет этот накат", — цитирует его слова издание "БелТА".

Кроме того, Лукашенко добавил, что еще одной причин таких действий Запада является банальная конкуренция. Это естественный процесс, резюмировал он.