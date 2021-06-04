Путин пока не решил, посетит ли ЧМ по дзюдо в Будапеште

Pr Scr You Tube / Федерация дзюдо России

Президент России Владимир Путин пока не принял окончательное решение касательно того, посетит ли он чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Будапеште в июне 2021 года.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет в июне в столице Венгрии — городе Будапеште. Глава российского государства пока не решил, отправится ли на это спортивное мероприятие. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что в целом можно ожидать роста количества поездок главы государства. Они будут включать также и региональные визиты Путина. В настоящее время с уверенностью можно сказать лишь о том, что национальный лидер посетит саммит с президентом США Джо Байденом в Женеве.