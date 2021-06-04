В Армении не исключили риск возобновления полномасштабной войны в Карабахе

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Россия в роли стратегического союзника Армении прилагает все возможные усилия для мирного разрешения конфликта на границе с Азербайджаном.

Соответствующее заявление сделал глава аппарата премьера Армении Арсен Торосян. Он подчеркнул, что на высшем уровне единственным партнером Еревана в сфере безопасности является российская сторона.

По словам Торосяна, странам удалось наладить взаимопонимание в вопросах решения ситуации на границе с Азербайджаном. Он уточнил, что Россия прилагает все усилия, чтобы избежать полномасштабной войны, так как риск боевых действий все еще существует.