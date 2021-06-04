В Кремле разъяснили цели закона об иноагентах

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о целях закона об иностранных агентах.

По словам представителя Кремля, документ не направлен на закрытие СМИ. Он нужен для идентификации таких изданий, аналогичная практика существует в других государствах.

"Такой цели — закрытия средств массовой информации — не преследуется", — сказал Песков.

Закон не запрещает работу СМИ-иностранных агентов. При этом закрытие некоторых медиа является нормальным процессом, подчеркнул пресс-секретарь.