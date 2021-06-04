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МВД отреагировало на видеообращение жены полицейского из Новосибирской области

Происшествия
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МВД отреагировало на видеообращение жены полицейского из Новосибирской области
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Жена полицейского, застрелившего при задержании в Мошковском районе человека, не получала угроз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Утром 4 июня в интернете появилось видео с женщиной, назвавшей себя женой арестованного полицейского. Она рассказала, что в ее адрес поступают угрозы. Женщина также попросила защитить ее и ее мужа от возможных посягательств на жизнь.

"В ряде СМИ и сети Интернет получила распространение информация о якобы поступающих угрозах в адрес семьи сотрудника ГИБДД Новосибирской области. Указанная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении новосибирского МВД.

Ведомство отметило, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения внимания общественности к указанной ситуации. В действительности же каких-либо угроз в ее адрес не поступало, указали в МВД.

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