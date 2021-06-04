Депутат Онищенко назвал «Домострой» основой воспитания в православной семье

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко поделился мнением, нужно ли воспитывать россиян по "Домострою" и назвал свод фундаментом православной семьи.

"Домострой" является сборником, который содержит правила поведения и воспитания в православной семье, отметил депутат в интервью на проекте "Откровенно". Свод наставлений был создан в XVI веке.

"Когда я воспитывался, нам говорили, что "Домострой" — это мракобесие. На самом деле, это хороший, добротный сборник правил поведения в православной семье", — подчеркнул Онищенко.

"Домострой" рассказывает, как младший должен относиться к старшему в семье, как нужно воспитывать девочек и мальчиков и какое отношение должно быть между родителями. Онищенко призвал изучить сборник, чтобы понимать настоящее и будущее. Полную версию интервью смотрите на сайте ФАН.