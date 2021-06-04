В Кремле заявили об отсутствии определенности по встрече Путина с Зеленским

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Определенности по переговорам президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также объяснил, в каком контексте главы государств могут обсуждать Крым. По словам Пескова, Крым как проблема для Киева обсуждению не подлежит. Такая постановка вопроса не коррелируется с видением ситуации руководством РФ, добавил пресс-секретарь президента. Он уточнил, что президенты могут обсуждать полуостров с точки зрения туристического потенциала и приграничного сотрудничества.

Песков рассказал и о подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки". По его словам, понимание того, что саммит должен состояться, есть. Однако подготовка переговоров происходит "очень-очень вязко".