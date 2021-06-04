Песков указал на желание Киева подменить минские договоренности

ФБА «Экономика сегодня» /

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев продумывает альтернативу договоренностям, заключенным в Минске.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков озвучил свое мнение, согласно которому политическое руководство Украины разрабатывает собственную замену Минским соглашениям. Об этом пишет ТАСС.

"Наверное, идет весьма не тщательно скрываемый настрой Украины на какую-то подмену на что-то минских договоренностей", — рассказал Песков в ходе международного экономического форума в Петербурге.

Тем временем, представитель президента отметил ,что также готовится встреча лидеров в "нормандском формате". Однако Песков акцентировал внимание на медленной подготовке этого мероприятия.