В Кремле не знают о «российских спонсорах» Nexta

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, кто из "олигархов" спонсирует признанный в Белоруссии экстремистским Telegram-канал Nexta.

Заместитель руководителя администрации главы государства прокомментировал в беседе с журналистами информацию о "спонсировании" ресурса. Песков уточнил, что не знает, кто имелся ввиду под "российскими олигархами".

Такой комментарий в Кремле дали на фоне заявлений экс-главреда Nexta Романа Протасевича. Блогер дал интервью белорусскому телеканалу, в котором сообщил о якобы российских спонсорах Telegram-канала.