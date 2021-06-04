Деловой завтрак «Сбера» на ПМЭФ завершился «стремительным прозрением» элит

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Третий день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) начался с делового завтрака в стиле «НЭП». Отсылающую к экономической оттепели 20-х годов аббревиатуру подхватил Сбербанк, изменив лишь одно слово. Структура Германа Грефа объединила дискуссию о налогах, «клиентоцентричности», росте влияния государства под термином «Новая экономическая повестка». В новаторских устремлениях всенародного банка разбирался корреспондент «Политики Сегодня».

Журналистов, к слову, на завтрак не пригласили, поэтому все, кто не поленился приехать в Экспофорум к 8:30 утра, остались ждать у стенда компании Сбербанк. Политических селебрити транслировали на большие экраны, развешанные по всем павильонам.

Количество видных спикеров на квадратный метр било рекорды. Не часто увидишь представителя Кремля Дмитрия Пескова, министров здравоохранения и финансов Михаила Мурашко и Антона Силуанова мирно беседующих за чашкой кофе с круассаном. Впрочем, утро началось не с кофе.

«Прошу всех достать свои мобильные телефоны, навести на специальный QR-код и проголосовать за одну из двух позиций: "человек для государства" или "государство для человека"», — провозглашает Греф, встав из-за стола и достав телефон.

inforeactor.ru / Жирнова Елена

За второй вариант проголосовали 89% присутствующих. Сторонники либеральной концепции, равно как и несогласные с ней, остались инкогнито.

Нарушить затянувшееся молчание решил экономист и председатель Ученого совета РАНХиГС Владимир Мау. Он говорил об уходе от высоких налогов в пользу целевых займов и финансирования отдельных проектов. Загадочная «клиентоцентричность» вновь осталась за кадром.

Предложение смягчить налоговую нагрузку глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров оценил скептически — народный избранник в свое время принимал участие в написании Налогового кодекса РФ.

«Спасибо, что дали мне выступить после Мау, а не после членов правительства. Спорить с Мау гораздо безопаснее», — начал парламентарий.

Гости с интересом следили за выступлением Макарова, зная, что обычно он не скупится на критику и едкие замечания. В этом году «досталось» петербургской администрации и местным правоохранителям.

«Гулял тут по Петербургу, и это кошмар! Дворцы с некоторых точек невозможно увидеть, — возмутился чиновник. — Третий день форума, а еще никого не арестовали. Достижение!».

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Отдохнувших от экономических терминов участников завтрака вновь погрузил в состояние легкого уныния зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко. В течение десяти минут он осыпал присутствующих пространными формулировками.

«Мы и в правительстве на это так смотрим: мы и есть государство, и все, что мы делаем, мы это делаем для нас. Мы не можем быть отделены от общества, а общество от нас. Мы есть все, в целом, государство», — вещал спикер.

Главными «клиентами» российского государства Григоренко назвал граждан РФ и бизнес. Загадочная «клиентоцентричность» и «командный подход», по мнению зампреда, должны исходить лично от главы правительства Михаила Мишустина. Все эти термины не нашли отклика в душе Алексея Венедиктова — главного редактора и ведущего радиостанции «Эхо Москвы». Завтраки на ПМЭФ журналист не пропускает — накануне он скрестил шпаги с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, а сегодня, 4 мая, решил донести свою точку зрения и до финансистов.

«Пока все ваши формулировки звучат неубедительно, — сразу расставил все точки на «и» Венедиктов. – Я и есть тот самый гражданин, который не входит в органы власти, и который "клиент". И это вокруг меня вы должны как-то тут… Но вы относитесь к гражданину, как к объекту, а не субъекту. Мы – как футбольные мячи, а не игроки. Клиент – это как будто вы обслуживаете меня, как в прачечной, а от меня ничего не зависит».

ИА «Политика Сегодня» /

За бедность некоторых слоев населения, по мнению ведущего, ответственность несет в том числе и Андрей Макаров, который «10 лет председатель бюджетного комитета и один из лидеров правящей партии».

— Я вас здесь слушаю на каждом завтраке раз в год! — повысил голос Венедиктов.

— Это говорит только о том, что у вас есть возможность попасть на завтрак. У многих ее нет, — парировал Макаров.

Слово также досталось и Антону Силуанову. Взяв микрофон, министр финансов дал понять, что счастье отнюдь не в деньгах:

«Жалуются вот: мало денег, мало денег! Да денег много! Дело не в деньгах, а в результате. С теми деньгами, которые есть у нас, многие страны добиваются лучших результатов».

Чтобы снизить градус напряжения с примирительной речью выступил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Он указал на то, что власти пристально следят за экономической ситуацией в России и «стремительно прозревают». Конкурировать с бизнесом государство, по словам чиновника, не хочет, однако, что произойдет после окончательно «прозрения» правящих элит, Чернышенко не уточнил.

Дмитрий Григоренко лишь дал государственным служащим обнадеживающую характеристику:

«Большинство талантливые люди, которые живут ради страны».

Есть ли в списке их талантов «клиентоцентричность», выступающий не уточнил.