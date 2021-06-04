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Восхищался самолетами и крутил гайки. Как прошла рабочая поездка Мишустина

Региональная повестка
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Восхитился самолетами и сел за руль «КамАЗ». Главное о поездке Мишустина в Поволжье
Prt Scr youtube.com / Москва 24

Премьер-министр России Михаил Мишустин вчера, 3 июня, посетил несколько городов Поволжья. Рабочий визит он начал с Ульяновска, где главу кабмина ждали полпред президента в ПФО Игорь Комаров и врио губернатора области Алексей Русских.

Первым делом делегация отправилась на авиастроительные заводы «Авиастар-СП» и «АэроКомпозит», где осмотрела новые поточные линии сборки. Оба предприятия участвуют в создании пассажирских лайнеров.

«Очень важно, что практически все здесь отечественное. То самое импортозамещение, о котором мы часто говорим, сегодня здесь, это результат работы наших ученых, промышленников», – восхитился работой ульяновских авиастроителей премьер-министр.

В заключение Мишустин провел рабочее совещание с главой региона. Алексей Русских пожаловался на угрозу возникновения в области оползней.

Председатель правительства в свою очередь обещал по возвращении в Москву направить в Ульяновск министра природных ресурсов и окружающей среды РФ Александра Козлова, а также главу Минстроя Ирека Файзуллина. Совместно они оценят риски и обсудят возможности финансирования для их устранения.

Мишустин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности губернатора, отметив, что регион получил достойного руководителя.

«Столь наукоемкий промышленный кластер, как Ульяновск, мне кажется, в этом смысле получил профессионала, который обязательно поможет, чтобы все задачи, которые стоят перед нами, цели национального развития, которые перед нами ставит президент, были достигнуты», – резюмировал Мишустин.

Во второй половине того же дня премьер-министра встретили в аэропорту «Бегишево» республики Татарстан. Прямиком оттуда глава правительства в компании главы региона Рустама Минниханова отправился в Набережные Челны на крупнейший в России автозавод «КамАЗ».

Мишустин впечатлился не только производственными мощностями, которые вывели отечественное предприятие в лидеры на мировом рынке «тяжеловесов». Премьер высоко оценил экологичность предприятия, которая позволяет строить дома буквально в 50 метрах, а также отметил красоту «технологического дизайна».

В ходе экскурсии премьер взял шуруповерт и приложил руку к созданию одного из двигателей, а после лично оценил последнюю разработку «КамАЗ» — новый электробус, недавно выпущенный на заводе. Мишустин сам сел за руль тягача и проехался по территории предприятия в компании гендиректора Сергея Когогина.

Когогин сообщил, что новую модель «КамАЗ» уже заказали в Москве и самой Казани, однако другие регионы интереса к российской инновации пока не проявили. Мишустин сообщил, что обсудит этот вопрос с главой Ростеха.

 

 

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