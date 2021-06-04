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Песков заявил о готовности Путина дать Байдену разъяснения по Белоруссии

Политика
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Песков заявил о готовности Путина дать Байдену разъяснения по Белоруссии
Global Look Press / Dmitry Golubovich

Российский лидер Владимир Путин при встрече с главой США Джо Байденом может дать пояснения по ситуации с Белоруссией, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Отмечается, что Владимир Путин готов предоставить разъяснения по любой теме. При этом не планируется специально затрагивать тему Белоруссии в ходе переговоров лидеров России и США.

Стоит отметить, что нет четко ограниченного временного регламента этого саммита. Встреча Путина и Байдена продлится столько, сколько посчитают нужным они сами, сообщил Песков. По его словам, российский и американский президенты пообщаются тет-а-тет и, возможно, с делегациями.

#путин #песков #байден #белоруссия
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