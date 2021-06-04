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Кремль сообщил о возвращении Путина к работе в оффлайн-формате

Политика
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Кремль сообщил о возвращении Путина к работе в оффлайн-формате
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин постепенно меняет формат работы из онлайна в оффлайн.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пока пандемия коронавируса не закончилась, поэтому к оффлайн-работе президент возвращается не сразу.

"Мы все равно соблюдаем какие-то ограничения, поэтому президент тоже делает это все плавно", — рассказал представитель Кремля журналистам.

Сейчас Путин "планово возвращается в прежний режим", рассказал Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

#путин #песков #кремль
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