Чрезвычайный посол Японии Тоехиса Кодзуки удивился урокам российского дзюдо

pskovgorod.ru / Пресс-служба администрации Пскова

Подход россиян к занятию спортом, в том числе к урокам дзюдо, примечателен в силу одной особенности, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.

Спорт стал одной из ключевых тем стартовавшего 2 июня Петербургского международного экономического форума. Мероприятие в Северной столице посетил чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.

Он отметил, что на днях принял участие в празднике, приуроченном к 30-летию муниципального клуба по дзюдо в Сергиевом Посаде. Чрезвычайного посла удивило то, как руководство клуба подходит к организации занятий.

"Их подход: родители и дети. Они вместе занимаются дзюдо. Это что-то новое", — подчеркнул он.

Тоехиса также обратил внимание на ту любовь, которую россияне питают к этому японскому боевому искусству, и выразил радость, что дзюдо пользуется такой популярностью в России, передает "Слово и Дело".