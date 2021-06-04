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Брянский губернатор Богомаз нашел на ПМЭФ 12 млрд рублей для автозавода «БАЗ»

Региональная повестка
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Губернатор Богомаз на ПМЭФ подписал соглашение о финансировании автозавода
Федеральное агентство новостей / Анастасия Алексеева

Правительство Брянской области и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» на Международном экономическом форуме в Петербурге подписали соглашение о сотрудничестве. Оборонный концерн профинансирует модернизацию и развитие производственных мощностей Брянского автомобильного завода АО «БАЗ».

«Планируется реализация масштабного инвестиционного проекта по модернизации и техническому перевооружению АО «БАЗ». Инвестиции в проект составят 12 млрд рублей. Задачу по диверсификации производства перед оборонно-промышленным комплексом ставит Президент России Владимир Владимирович Путин», — сказал журналистам губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Соглашение предусматривает строительство на территории АО «БАЗ» новых производственных мощностей площадью около 50 тыс.м2, размещение основных цехов и административных помещений, строительство нового учебного центра, административных помещений, испытательного полигона.

Ранее, продуктивность работы губернаторов на ПМЭФ оценила политолог Дарья Кислицына. 

#россия #политика #брянская область #богомаз
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