Иммунолог рассказал, как самостоятельно отличить коронавирус от простуды

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Коронавирусную инфекцию можно самостоятельно отличить от обычно простуды. Врач аллерголог-иммунолог Наталья Гарскова объяснила, как это сделать.

По словам специалиста, при ОРВИ у человека не наблюдается ломота в теле, которая при коронавирусе и гриппе считается ведущим симптомом. Для простуды более характерны катаральные проявления со стороны носа, а также боли в горле и кашель.

При этом у пациента с ОРВИ чаще происходит чихание, чем у больных гриппом и COVID-19. В то же время при заболевании коронавирусной инфекцией у человека обычно пропадают обоняние и осязание. Кроме того, могут быть нарушения стула, диарея и боли в животе, передает РИА Новости.