Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Иммунолог рассказал, как самостоятельно отличить коронавирус от простуды

Общество
50

Иммунолог рассказал, как самостоятельно отличить коронавирус от простуды
pixabay.com /

Коронавирусную инфекцию можно самостоятельно отличить от обычно простуды. Врач аллерголог-иммунолог Наталья Гарскова объяснила, как это сделать.

По словам специалиста, при ОРВИ у человека не наблюдается ломота в теле, которая при коронавирусе и гриппе считается ведущим симптомом. Для простуды более характерны катаральные проявления со стороны носа, а также боли в горле и кашель.

При этом у пациента с ОРВИ чаще происходит чихание, чем у больных гриппом и COVID-19. В то же время при заболевании коронавирусной инфекцией у человека обычно пропадают обоняние и осязание. Кроме того, могут быть нарушения стула, диарея и боли в животе, передает РИА Новости.

#простуда #коронавирус #иммунолог
Путин утвердил запрет на участие в выборах для связанных с экстремизмом структур
Путин утвердил запрет на участие в выборах для связанных с экстремизмом структур
Политика
12:08 | 4 июня
Иммунолог рассказал, как самостоятельно отличить коронавирус от простуды
Иммунолог рассказал, как самостоятельно отличить коронавирус от простуды
Общество
12:03 | 4 июня
"Аэрофлот" готовится к возобновлению рейсов в Египет
"Аэрофлот" готовится к возобновлению рейсов в Египет
Общество
12:02 | 4 июня