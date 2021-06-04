«Аэрофлот» готовится к возобновлению рейсов в Египет

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Открытие рейсов в Египет может состояться в ближайшие дни. Об этом сообщил генеральный директор авиаперевозчика Михаил Полубояринов.

Турецкий рынок заменить не так просто, компенсировать ситуацию поможет восстановление рейсов в Египет, отметил Полубояринов в эфире телеканала "Россия-24". О возобновлении рейсов сообщил 23 апреля официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады. Кремль подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось о восстановлении полетов между РФ и некоторыми странами. Однако отправиться в путешествие можно будет не во все из них, передает сайт 360tv.ru.