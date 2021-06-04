Мэр Кишинева Чебан: для русских туристов у нас есть замечательные погреба

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Мэр Кишинева Ион Чебан посетил международный экономический форум в Санкт-Петербурге и рассказал корреспонденту «Политики Сегодня» о ситуации в отношениях между Молдавией и РФ, и жизни русскоязычных граждан республики.

— Несмотря на сложные отношения Молдовы с Россией, вы все же нашли время посетить ПМЭФ. Сложно ли примару столицы налаживать взаимоотношения с РФ при президенте Майе Санду?

— Естественно, существует обострение в период избирательной кампании, потому что каждый должен заявить громче другого о каких-то вещах. Но нам удается на сегодняшний день все эти вопросы устаканивать и, грубо говоря, вести в правильном направлении. Я уверен, что после избирательной кампании все вернется в свое русло.

— А как обстоят дела с русскоязычным населением? Одно время в Кишиневе хотели запретить русский язык в школах. Что происходит сейчас — ущемляют людей или нет?

— Опять же это уровень государственной политики. На сегодняшний день не чувствую какого-либо ущемления, давления абсолютно точно нет.

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— А как развивается Кишинев? Лет десять назад город называли серым, с тяжелым наследием СССР 70-х годов. Что-то изменилось? Есть ли какие-то планы по развитию города?

— Кишинев работает над мастер-планом города. Есть много задач, главная — диверсификация экономики, создание безопасной среды, и экология — очень большая проблема. Очень грязная река проходит через Кишинев. Мы работаем над ее очисткой. У нас проблема миграции, нам нужно поддерживать население города. Болею за то, чтобы город развивался и создавались рабочие места. У города есть базовый потенциал.

Мы оптимисты в этом смысле, запустили программу в этом году «комфортный город». Сейчас мы работаем над стратегией развития социальной экономики совместно с российскими компаниями. Будем работать с международными партнерами, у нас много проектов и по мусору, и по благоустройству территории, энергоэффективности. Также ищем партнеров на территории России.

Все будет хорошо, если говорить о городе в целом. У города есть четкие планы развития, есть принятый бюджет, есть поддержка горожан.

— Молдавия одна из немногих стран, куда сейчас русские туристы могут попасть. Чем вы можете привлечь их, кроме вина?

— У нас действительно замечательные погреба, включенные в книгу рекордов Гиннеса. Есть прекрасные места, есть хорошая гастрономия, удивительная. У нас тепло, у нас замечательный климат. Сейчас акации в цвету, приезжайте в Кишинев.