Путин объяснил интерес к всероссийским соревнованиям по самбо

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин назвал всероссийские соревнования по самбо особым мероприятием.

В приветственной телеграмме участникам и гостям соревнований "Кубок президента Российской Федерации" глава государства поздравил их с 15-летним юбилеем турнира. В документе Путин отметил, что соревнования занимают особое место в списке других престижных турниров по боевым искусствам.

"Ведь в нем участвуют представители силовых структур и правоохранительных ведомств — те, кто по долгу службы и призванию защищает закон, оберегает покой граждан, обеспечивает безопасность людей", — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что выступления борцов неизменно привлекают большой интерес зрителей и профессионалов, а также знатоков единоборств. Юбилей турнира он назвал поводом для подведения итогов работы за 15 лет.