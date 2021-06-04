В Китае пассажирский поезд сбил девять человек

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Пассажирский поезд сбил насмерть девять человек на севере КНР. Трагедия произошла рано утром на 401-м километре дороги в провинции Ганьсу.

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Урумчи — Ханчжоу, совершил наезд на железнодорожных работников, проводивших строительные работы на территории городского округа Цзиньчан. В настоящее время на месте инцидента работают спасатели.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего, ведутся поисково-спасательные работы. Подробностей ЧП пока не приводится.