Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Губернатор Лимаренко: Идет предварительная работа по возведению моста на Сахалин

Региональная повестка
33

Лимаренко: предварительная работа по строительству моста на Сахалин идет
http://kremlin.ru/ /

Строительство моста между Сахалинской областью и материковой частью России будет рациональным решением, считает губернатор региона Валерий Лимаренко.

«По этим вопросам решения принимаю не я, но я точно уверен, что мост будет. По одной простой причине — это логически правильно. Сейчас мы работаем над экономикой проекта. И я скажу так, когда  будут экономические аргументы, тогда будет и мост. Но все предпроектные работы, все  организационные работы уже ведутся», — заявил Лимаренко в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на полях ПМЭФ поделился планами по развитию туризма в регионе и обозначил позицию властей по поводу возведения новой хоккейной арены в Новокузнецке.

#строительство #мост #сахалинская область #лимаренко
Путин утвердил запрет на участие в выборах для связанных с экстремизмом структур
Путин утвердил запрет на участие в выборах для связанных с экстремизмом структур
Политика
12:08 | 4 июня
Иммунолог рассказал, как самостоятельно отличить коронавирус от простуды
Иммунолог рассказал, как самостоятельно отличить коронавирус от простуды
Общество
12:03 | 4 июня
"Аэрофлот" готовится к возобновлению рейсов в Египет
"Аэрофлот" готовится к возобновлению рейсов в Египет
Общество
12:02 | 4 июня