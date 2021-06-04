Губернатор Лимаренко: Идет предварительная работа по возведению моста на Сахалин

Строительство моста между Сахалинской областью и материковой частью России будет рациональным решением, считает губернатор региона Валерий Лимаренко.

«По этим вопросам решения принимаю не я, но я точно уверен, что мост будет. По одной простой причине — это логически правильно. Сейчас мы работаем над экономикой проекта. И я скажу так, когда будут экономические аргументы, тогда будет и мост. Но все предпроектные работы, все организационные работы уже ведутся», — заявил Лимаренко в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».