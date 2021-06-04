Судебные приставы ищут имущество Навального для взыскания долгов

Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Сотрудники ФССП ищут имущество и счета осужденного Алексея Навального для взыскания долгов на сумму 29 млн рублей, сообщил глава ведомства Дмитрий Аристов.

На данный момент известно, что у основателя ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) нет ничего, кроме единственного жилища. Согласно закону, обращать на него взыскание запрещено.

"Будем дальше искать — денежные средства, имущество", — сказал глава ФССП в кулуарах ПМЭФ.

Несмотря на то, что блогер находится в колонии, исполнительное производство в его отношении не прекращается. Кроме того, приставы работают над взысканием долга с ФБК.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России