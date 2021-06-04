The National Interest: У Киева нет шансов в войне с Москвой

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Армия Украины не обладает вооружением малозаметного типа, которое могло бы победить противоракетную оборону России, пишет американский журналист Марк Эпископос для The National Interest. Если Украина решит развязать войну, то проиграет по нескольким причинам.

Во-первых, зенитно-ракетные комплексы С-400, сосредоточенные на территории Крыма, могут стать серьезной проблемой для военных объектов центральной и восточной части Украины. С-400 оснащены разными типами ракет, которые можно задействовать против летательных аппаратов — дронов, крылатых и баллистических ракет, отметил публицист.

Второе преимущество РФ — истребители Су-35С.

«Современные российские истребители, включая грозные Су-35С, без труда справятся с украинскими боевыми самолетами, и, кроме того, они способны нанести сокрушительные и высокоточные удары по объектам военной и политической инфраструктуры», — пишет Эпископос.

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Другим «козырем» России американский журналист назвал боевые машины пехоты (БМП). Маневренные БМП-3М снабдили новой башней и улучшенной системой защиты, а также увеличили огневую мощь. Кроме того, БМП способны задействовать дополнительные типы снарядов, указал публицист.

Внушительные российские танки Т-90А и их усовершенствованная модель Т-90М без труда даст отпор украинским «Оплотам» Т-84, считает журналист. В качестве пятого аргумента в пользу преимущества вооружения РФ автор привел самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С».

«В их боекомплект входят 50 снарядов, их скорострельность составляет примерно семь или восемь выстрелов в минуту, и, кроме того, они обладают достаточно современным прицельным комплексом», — подытожил Эпископос.

Другой аналитик The National Interest Тед Карпентер недавно призвал Соединенные Штаты не воспринимать Украину, как своего союзника и партнера. Журналист выразил мнение, что Киев идет по пути авторитаризма, а не демократии.