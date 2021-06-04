Спикеры в медиацентре «Патриот» проведут дискуссию об ужесточении оборота оружия

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Данная тема разговора была выбрана неслучайно. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки к закону "Об оружии", которые ужесточат его регулирование.

Активисты, депутаты и общественники продолжают спорить на эту тему. Некоторые требуют вообще запретить оборот оружия, охоту и даже спортивную стрельбу.

Ко второму чтению анонсировали внесение изменений в законопроект: добавятся ограничения на возраст. Получить пистолет, к примеру, можно будет с 21 года. Также есть предложение запретить оборот оружия среди тех, кто попадался пьяным за рулем.

Нужны ли дополнительные ограничения для граждан России в обороте оружия или уже существующих ограничений вполне достаточно? Об этом подискутируют в рамках проекта ФАН "Слово против слова". В мероприятии примут участие главный редактор журнала "КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение" Михаил Дегтярев и депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Константин Чебыкин. Начало пресс-конференции запланировано на 15:00, пишет ФАН.