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Вакцина "Спутник V" не получила критических замечаний со стороны ЕМА

Общество
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Вакцина «Спутник V» не получила критических замечаний со стороны ЕМА
Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не направило критических замечаний по вакцине "Спутник V" в адрес РФПИ.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о ходе исследований вакцины "Спутник V" в странах Европейского союза. По его словам, европейский фармрегулятор ЕМА не направил никаких критических замечаний в адрес фонда.

"Мы пока не получили критических замечаний — по части клинических исследований, не получили критических замечаний в производственной части", — отметил он.

"Спутник V" — российская вакцина от коронавирусной инфекции. Она стала первым в мире зарегистрированным препаратом для вакцинации от COVID-19.

#вакцина #коронавирус #Спутник V #ема
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