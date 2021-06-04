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Употребление кофеина может быть полезным при мигрени

Общество
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Употребление кофеина может быть полезным при мигрени
pixabay.com /

Сильную головную боль можно облегчить, если употреблять напитки с кофеином. К их числу относятся кофе и чай. Эффект связан с особенностями работы кровеносных сосудов.

Активный элемент кофе и чая, кофеин, является эффективным средством от сильной головной боли — мигрени. Об этом сообщается в публикации врача-терапевта Дивины Рамирез в медицинском издании BackPain.news.

По словам специалиста, кофеин сужает кровеносные сосуды, ограничивая кровоток. Таким образом это вещество облегчает состояние пациента, страдающего от боли в голове. Врач также рекомендует отдыхать в темном помещении, слушать расслабляющую музыку и накладывать холодный компресс. Не менее эффективными также являются горячий душ или ванна.

#здоровье #рекомендации #мигрень #головная боль
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