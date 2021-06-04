Полпред президента Якушев: Жить нужно не только в Москве и Петербурге

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

В начале третьего дня ПМЭФ в рамках сессии «Привычки городов» выступил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Политик выразил мнение о необходимости пересмотра пространственного развития страны, уточнив, что сделать это не так просто.

«У нас многонациональная страна, много республик. Мы будем развивать все: и агломерации, и малые города, и поселения. Агломерации окупятся, и деньги можно направить в города и маленькие населенные пункты. Не будет 100% жителей в мегаполисах, жить нужно не только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани», — передает слова Якушева корреспондент «ПС».

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня на площадке КВЦ «Экспофорум». О том, чем запомнился второй день мероприятия, читайте в материале «Политики Сегодня».