Греф: Не нужно помогать всем, нужно помогать бедным

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Председатель правления «Сбера» Герман Греф на пресс-подходе в рамках третьего дня Петербургского международного экономического форума посетовал на необдуманный подход к поддержке малоимущих слоев населения.

Банкир охарактеризовал политику в данном направлении «вертолетными деньгами», передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Коронавирус повысил количество людей нуждающихся в помощи . Вертолетные деньги — нерациональная политика. Не нужно помогать всем. Нужно помогать бедным. Увеличение социальных пособий, пенсий, новые инструменты пенсионных накоплений — тот набор мер, которые помогут преодолеть бедность», — заявил глава «Сбера».

Ранее Герман Греф предложил продлить действие льготной ипотеки под 6,5%.