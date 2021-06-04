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Диетологи объяснили, чем могут быть опасны соленые огурцы

Общество
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Диетологи объяснили, чем могут быть опасны соленые огурцы
pixabay.com /

Специалисты в области питания рассказали, какой вред здоровью может нанести чрезмерное употребление маринованных огурцов.

Диетолог Джей Ковин сообщил, что в одном соленом огурце содержится более 60% дневной нормы натрия для взрослого человека. Он отметил, что порой ограничится одним огурцом бывает непросто из-за их вкусовых качеств. Однако предупредил, что они могут содержать большое количество соли, а это вредно для здоровья.

Доктор Рашми Биакоди рассказала, что побочными явления от чрезмерного употребления солений может стать гипертония и метеоризм. Она напомнила, что соленая пища обладает свойством повышать аппетит. Специалист рассказала, что продукт содержит небольшое количество калорий, из-за этого человек, употребляющий маринады, склонен переедать, так как борется с ощущением голода. Диетологи отмечают, что соленые и маринованные огурцы по своим свойствам не заменят свежие овощи.

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