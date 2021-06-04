Азаров заподозрил Францию и Ирландию в причастности к Евромайдану

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не исключил, что к госперевороту на Украине в 2014 году могут быть причастны Франция и Ирландия. Таким выводом он поделился с «Политикой Сегодня» после очередного неофициального заседания Совбеза ООН, посвященного Майдану.

Онлайн-конференция была организована в начале июня российской стороной и, несмотря на необязательность явки, собрала представителей более 50 стран. Бывшие депутаты Верховной рады и сам Азаров, ставшие свидетелями Евромайдана, рассказали западным коллегам об иностранном вмешательстве в государственный переворот на Украине.

«Я говорил абсолютнейшую правду. Конечно, она была для них [Запада] не очень удобна. Я рассказывал о своих встречах с послами. [Олег] Царев (экс-депутат четырех созывов Верховной рады Украины - прим. ред.) перечислил фамилии западных дипломатов, так называемых, которые со сцены Майдана призывали участвовать всех в смене власти, откровенно участвовать. Приводили другие факты, о снайперах и так далее», – сообщил Азаров.

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Спорить с утверждениями Азарова в ходе заседания ООН никто не стал. Вместо этого, по словам бывшего украинского премьера, представители Запада стали выражать протесты уже после встречи, заявляя о недостоверности прозвучавшей информации.

«Они могут хоть тысячу раз протесты высказывать. Их протесты как раз показывают то, что они заангажированы, что они участвуют в этом деле. Двойные стандарты и лицемерие уже настолько осточертели, мне кажется, всем, что уже всем стало ясно, какие у них принципы и стандарты там», – заявил экс-премьер Украины.

По мнению Азарова, такая реакция Запада «абсолютно понятна», поскольку правда, прозвучавшая на заседании, оказалась для них нелицеприятной. Между тем бывшие украинские политики убеждены, что пока в мире не примут правду о событиях на Майдане, деэскалация конфликта в Донбассе не случится.