Мутко: Мэрам-пэрам нужно шевелиться и пользоваться возможностями

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Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в своем выступлении на международном экономическом форуме в Петербурге рассказал о важности благоустройства городов.

Виталий Леонтьевич считает, что сейчас пришло «благодатное время» для улучшения качества жизни, так как появляются новые ресурсы и «экспертные знания». Однако он отметил, что людям приходится покупать жилье в «муравейниках».

«Но они (люди) хотят среду. Города России начинают конкурировать друг с другом за среду. Люди хотят доступности, близости», — приводит слова Мутко корреспондент «ПС».

В качестве примера он привел район Кудрово под Санкт-Петербургом, который, как считает Мутко, отстает в плане социального развития. Виталий Леонтьевич подчеркнул, что именно это развитие лежит на плечах власти — губернаторов и мэров. Он также напомнил, что президент РФ Владимр Путин ранее заявлял о масштабных планах по благоустройству городов.

«Мы разработали стандарт комплексного развития. Сочи мы предложили мастер-план развития. И так для каждого города к ЧМ. Казань была лидером к ЧМ-2018», — сообщил Мутко.

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Гендир АО «ДОМ.РФ» подчеркнул, что проработка и следование мастер-планам — основа для совершенствования качества жизни в городской среде.

«И еще главное — спрашивайте людей. Есть такой мем: специалисты говорят, что мы стали жить лучше. А люди так не считают. Но люди не специалисты», — пошутил гендиректор АО «Дом.рф»

Сегодня важно интересоваться мнением людей и использовать международный опыт. Достойным примером Мутко назвал Стокгольм, который негласно считают «зеленой» столицей Европы. У России есть все шансы выйти на такой же уровень, уверен Виталий Леонтьевич.

«У мэров-пэров все инструменты в руках, им надо шевелиться, пользоваться всеми возможностями», — подытожил Мутко.

Петербургский международный экономический форум завершится в субботу, 5 июня.