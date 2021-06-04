Суд не удовлетворил иск "Медузы"* об исключении издания из перечня иноагентов

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Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворять иск об отмене статуса иноагента.

С соответствующим требованием в инстанцию обращалась "Медуза" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Суд не стал удовлетворять иск издания об исключения СМИ из списка иноагентов.

При этом Минюст не смог добавить в дело документы, свидетельствующие о поступлении иностранного финансирования на счета издания. "Медузе" присвоили статус иностранного агента 23 апреля 2021 года.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента