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Суд не удовлетворил иск "Медузы"* об исключении издания из перечня иноагентов

Политика
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Суд не удовлетворил иск «Медузы» об исключении издания из перечня иноагентов
meduza*.io /

Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворять иск об отмене статуса иноагента.

С соответствующим требованием в инстанцию обращалась "Медуза" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Суд не стал удовлетворять иск издания об исключения СМИ из списка иноагентов.

При этом Минюст не смог добавить в дело документы, свидетельствующие о поступлении иностранного финансирования на счета издания. "Медузе" присвоили статус иностранного агента 23 апреля 2021 года.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

#суд #медуза #иноагент
Суд не удовлетворил иск "Медузы" об исключении издания из перечня иноагентов
Суд не удовлетворил иск "Медузы" об исключении издания из перечня иноагентов
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