Глава Роскосмоса рассказал шутку про Юрия Гагарина в Кремле

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на полях ПМЭФ-2021 поделился любимой шуткой на космическую тему.

Героем шутки стал первый космонавт и военный летчик Юрий Гагарин, который вернулся из легендарного полета и попал в Кремль на прием. За обеденным столом по разные стороны сидели секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и патриарх.

Хрущев спросил у Гагарина, видел ли тот что-то в космосе. Летчик ответил утвердительно.

"Юра, никому не рассказывай", — попросил секретарь.

После этого патриарх задал космонавту тот же самый вопрос, но получил на него отрицательный ответ.

"Юра, никому не рассказывай", — сказал патриарх.

Рогозин добавил, что анекдотические ситуации часто происходят и в жизни, только они бывают не очень смешными.