Татьяна Буланова поддержит творческий вечер поэтессы Галины Заренковой

Федеральное агентство новостей / Андрей Ивашин

Певица Татьяна Буланова и поэтесса Галина Заренкова анонсируют предстоящий гала-концерт в Санкт-Петербурге во время пресс-конференции Медиагруппы "Патриот".

Поэтесса представит новый альбом "Сто песен Галины Заренковой" на ежегодном концерте "Зазеркалье", который состоится в Северной столице. Буланова поддержит творческий вечер и расскажет о мероприятии пользователям Федерального агентства новостей во время пресс-конференции Медиагруппы "Патриот", которая состоится 4 июня в 13:00 по московскому времени.

Концерт поэтессы пройдет 9 июня в зале БКЗ "Октябрьский". Заренкова поделится со зрителями новыми стихами и композициями. Кроме того, в мероприятии примут участие популярные поэты: примечательно, что прежде никто из них не писал мелодии, однако стихи Заренковой вдохновили их на этот творческий эксперимент. Концерт, помимо Булановой, посетят Сергей Рогожин, Светлана Сурганова, Сергей Минаев, Оксана Федорова, Наташа Королева и другие звезды.