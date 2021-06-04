Песков попросил отказаться от завышенных ожиданий по встрече Путина и Байдена

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Кремль попросил не впадать в завышенные ожидания от предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, даже начало диалога двух президентов это уже положительный шаг.

"Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, в чем мы не соглашаемся, тоже полезно", — высказался Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Представитель Кремля добавил, что встреча Путина и Байдена будет очень важной, так как лидеры смогут обсудить все интересующие их вопросы и поговорить о разногласиях, стоящих на повестке дня. И Путин, и Байден смогут поднять те темы, которые каждый считает первоочередными для России и США. Несмотря на плачевное состояние отношений Москвы и Вашингтона, начало диалога является положительным моментом, заключил он.