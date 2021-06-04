Сергей Цивилев: Строительство новой ледовой арены в Новокузнецке нецелесообразно

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал корреспонденту «Политики Сегодня» о планах развития региона.

Цивилев сообщил, что местные власти в настоящий момент обдумывают возможность строительства аэропорта ближе к Шерегешу — главному сибирскому горнолыжному курорту.

Такой шаг может помочь в развитии внутреннего туризма и позволить прибывающим в регион любителям экстремальных видов спорта сократить время на дорогу. В настоящее время путешественники вынуждены добираться 160 км до ближайшего авиаузла в Новокузнецке.

Кроме того, губернатор рассказал, что в том же Новокузнецке сейчас в самом разгаре идет капитальный ремонт Дворца спорта кузнецких металлургов. Реконструкцию ледовой арены хоккейного клуба «Металлург» планируют завершить уже в этом году, добавил Цивилев.

При этом Сергей Евгеньевич, отвечая на вопрос о строительстве новой арены, посетовал на экономическую нецелесообразность проекта, поскольку для области важно сохранить новокузнецкий спортивный кластер, в котором сосредоточен комплекс зданий.

«Действующая арена находится в спортивном квартале, к ней уже все привыкли, срослись. Сжились. Там же не только спортивная арена, рядом большое футбольное поле, малая ледовая арена. Рядом детско-юношеская спортивная школа, и все это в таком секторе, между домами. Поэтому новый объект если строить, его надо будет куда-то выносить, и мы потеряем эту сложившуюся, очень хорошую, ценную площадку, которую любят уже много поколений», — объяснил губернатор.

Ранее губернатор Кемеровской области заявил, что в период пандемии угольная отрасль региона работала на полную мощь и не останавливалась ни на минуту. Цивилев подчеркнул, что для шахтеров ситуация с коронавирусом не стала большой проблемой.