Рогозин рассказал о реакции Путина на предложение о строительстве орбитальной станции

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что президент РФ Владимир Путин позитивно отнесся к предложению о создании Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

При этом Рогозин добавил, что в целом реакция российского лидера была положительной, однако "дело в деталях", передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что с 2025 года Россия покидает проект Международной космической станции (МКС) и приступает к созданию собственной станции РОСС.

"Позитив со стороны президента к нашему предложению есть", — рассказал Рогозин.

Глава госкорпорации отметил, что новая станция на высокоширотной орбите Земли может быть создана к концу 2025 года – началу 2026 года.