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Жителям России посоветовали внимательно изучить порядок получения детских выплат

Экономика
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Жителям России посоветовали внимательно изучить порядок получения детских выплат
Федеральное агентство новостей /

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов рекомендовал ознакомиться с условиями получения детских пособий.

Эксперт Иван Денисов из РЭУ им. Г. В. Плеханова отмечает, что граждане должны внимательно ознакомиться с правилами получения некоторых государственных пособий. Среди них — выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, получаемая каждый месяц. Об этом пишет "Прайм".

Если раньше получить данный вид поддержки было относительно просто, то теперь порядок изменился. Ранее среди критериев учитывался среднедушевой доход, однако после обновления в перечень включили имущественную обеспеченность и "нулевой доход" — правило, из-за которого семьи без доходов не смогут получить пособие, если не работают не по уважительной причине.

Корректировки призваны обеспечить оказание поддержки только тем ячейкам общества, которые действительно нуждаются в помощи.

#выплаты #пособие #денисов
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