Глава Минтруда Котяков рассказал о новых выплатах для малообеспеченных

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Новые выплаты для малообеспеченных семей появятся 1 июля, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Как рассказал Котяков корреспонденту "Политики Сегодня" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сейчас в России порядка 20% бедных — это семьи с детьми.

"С 1 июля заработают новые выплаты: предоставление господдержки семьям, где детей воспитывает одинокий родитель и получает алименты", — сообщил глава министерства.

Меры господдержки включаются автоматически, добавил Котяков.