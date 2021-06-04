Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Глава Минтруда Котяков рассказал о новых выплатах для малообеспеченных

Экономика
63

Глава Минтруда Котяков рассказал о новых выплатах для малообеспеченных
mosreg.ru / Правительство Московской области

Новые выплаты для малообеспеченных семей появятся 1 июля, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Как рассказал Котяков корреспонденту "Политики Сегодня" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сейчас в России порядка 20% бедных — это семьи с детьми.

"С 1 июля заработают новые выплаты: предоставление господдержки семьям, где детей воспитывает одинокий родитель и получает алименты", — сообщил глава министерства.

Меры господдержки включаются автоматически, добавил Котяков.

#минтруда #выплаты #Котяков
Суд не удовлетворил иск "Медузы" об исключении издания из перечня иноагентов
Суд не удовлетворил иск "Медузы" об исключении издания из перечня иноагентов
Политика
10:39 | 4 июня
Песков попросил отказаться от завышенных ожиданий по встрече Путина и Байдена
Песков попросил отказаться от завышенных ожиданий по встрече Путина и Байдена
Политика
10:30 | 4 июня
Политолог Кислицына оценила продуктивность работы губернаторов на полях ПМЭФ
Политолог Кислицына оценила продуктивность работы губернаторов на полях ПМЭФ
Региональная повестка
10:30 | 4 июня